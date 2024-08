Ferragosto di lavoro per i blucerchiati, venerdì seduta mattutina

Ferragosto di lavoro per la Sampdoria, impegnata nella preparazione al debutto in campionato fissato domenica sera a Frosinone (ore 20.30). Sotto la pioggia che ha bagnato il campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco i blucerchiati di Andrea Pirlo hanno sostenuto un allenamento mattutino incentrato prevalentemente su esercitazioni tattiche. Domani, venerdì, è in programma un’altra seduta mattutina.