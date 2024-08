Pomeridiano a due velocità al “Mugnaini”, martedì seduta mattutina

Rientrata nella notte da Frosinone, la Sampdoria si è rimessa in moto nel pomeriggio a Bogliasco. Andrea Pirlo e il suo staff hanno diviso la squadra in due gruppi: scarico per i calciatori maggiormente impegnati allo “Stirpe”, allenamento completo sul prato principale del “Mugnaini” per gli altri componenti della rosa. Attivazione atletica in palestra e sul campo, esercitazioni tecniche, partitelle a tema a campo ridotto, alternate ad allunghi: questo il menù della seduta. Domani, martedì, appuntamento fissato al mattino.