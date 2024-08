Domenica di lavoro, lunedì rifinitura e partenza per Salerno

Domenica di lavoro per la Sampdoria che si è ritrovata in mattinata al “Mugnaini” di Bogliasco per riprendere la preparazione in vista del turno infrasettimanale in casa della Salernitana (martedì, ore 20.30). Andrea Pirlo e staff hanno diviso la squadra in due gruppi: scarico per i maggiormente impiegati con la Reggiana; allenamento completo per il resto dei blucerchiati disponibili. Domani, lunedì, è in programma la seduta di rifinitura che precederà la partenza in volo charter per la Campania.