Doppio tra forza e partitelle, giovedì test con il Ligorna

Doppio allenamento per la Sampdoria a Bogliasco. Senza i nazionali Bartosz Bereszynski, Nikolas Ioannou e Davide Veroli, Andrea Sottil e lo staff tecnico hanno incentrato la seduta mattutina su lavoro di forza in palestra unito a una seduta di trasformazione sul campo 1 del “Mugnaini”. Nel pomeriggio invece – dopo una prima parte di attivazione atletica – il gruppo è stato impegnato in una serie di partitelle a campo ridotto sotto lo sguardo attento del presidente Matteo Manfredi, salito al Poggio in visita. Domani, giovedì, è previsto alle ore 18.00 un test a porte chiuse con il Ligorna, formazione genovese che partecipa al campionato di Serie D.