Test in famiglia con la Primavera, martedì pomeriggio la ripresa

Ultimo allenamento della settimana per la Sampdoria che, ancora priva dei nazionali Bartosz Bereszynski, Nikolas Ioannou e Davide Veroli, questa mattina è scesa in campo al “Mugnaini” agli ordini di Andrea Sottil e del suo staff per disputare una sgambata in famiglia con la Primavera di Alessandro Lupi. La squadra si ritroverà a Bogliasco per la ripresa degli allenamenti martedì pomeriggio, quando comincerà la fase di preparazione alla trasferta di Cosenza.