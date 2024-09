La Samp riprende in chiave-Cosenza, mercoledì doppia seduta

La Sampdoria ha ripreso gli allenamenti. Dopo il giorno e mezzo di riposo concesso da mister Andrea Sottil i blucerchiati sono tornati al “Mugnaini” di Bogliasco per cominciare a preparare la trasferta di domenica in casa del Cosenza (ore 15.00). Primo dei nazionali a rientrare capitan Bartosz Bereszynski; Nikolas Ioannou e Davide Veroli sono attesi invece per la doppia seduta in programma domani, mercoledì.