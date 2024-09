Nazionali: i risultati e le presenze dei blucerchiati

Polonia – Bartosz Bereszynski

UEFA Nations League, Lega A – Gruppo 1: Scozia-Polonia 2-3 (in panchina)

UEFA Nations League, Lega A – Gruppo 1: Croazia-Polonia 1-0 (in panchina)

Cipro – Nikolas Ioannou

UEFA Nations League, Lega C – Gruppo 2: Lituania-Cipro 0-1 (in campo per l’intero arco dell’incontro)

UEFA Nations League, Lega C – Gruppo 2: Cipro-Kosovo 0-4 (titolare, sostituito al 71′)

Italia Under 21 – Davide Veroli

Qualificazioni UEFA EURO Under 21: Italia-San Marino 7-0 (in tribuna)

Qualificazioni UEFA EURO Under 21: Norvegia-Italia 0-3 (in tribuna)

Macedonia Under 21 – Ardijan Chilafi

Qualificazioni UEFA EURO Under 21: Paesi Bassi-Macedonia 5-0 (in panchina)

Qualificazioni UEFA EURO Under 21: Gibilterra-Macedonia 0-2 (subentrato al 66′)