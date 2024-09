Doppio tra tattica e partitelle, giovedì seduta pomeridiana

Doppia seduta per la Sampdoria che prosegue al “Mugnaini” la preparazione in vista della sfida in casa del Cosenza, in programma domenica (ore 15.00). Andrea Sottil ha ritrovato a Bogliasco anche Nikolas Ioannou e Davide Veroli, rientrati dopo i rispettivi impegni con Cipro e Italia Under 21. Mattinata caratterizzata da lavori a gruppi per reparti tra palestra ed esercitazioni tattiche; pomeriggio di video-analisi e partitelle ad alta intensità. Domani, giovedì, è fissato in agenda un allenamento pomeridiano.