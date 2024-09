Ripresa immediata in vista del derby di Coppa Italia

Niente soste. Dopo la prima vittoria in campionato sul Südtirol, si torna subito al lavoro per dedicarsi al derby della Lanterna, valido per i sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa 2024/25. Già domattina, domenica, Andrea Sottil ritroverà la squadra al “Mugnaini” di Bogliasco per dare avvio agli allenamenti.