Ripresa immediata al “Mugnaini”: domenica c’è Modena-Samp

Archiviata la gioia per la vittoria nel derby della Lanterna e il conseguente passaggio del turno agli ottavi della Coppa Italia Frecciarossa, domani mattina, giovedì 26 settembre, la Sampdoria si ritroverà al “Mugnaini” di Bogliasco per preparare la trasferta di Modena, in programma domenica al “Braglia” (ore 15.00) e valida quale 7.a giornata della Serie BKT 2024/25.