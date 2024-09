Ripresa uggiosa ma felice per la Samp, venerdì pomeridiano

Ripresa uggiosa ma felice per la Sampdoria, reduce dal successo nel derby della Lanterna numero 108. I blucerchiati maggiormente impiegati nella stracittadina di Coppa Italia hanno svolto sessioni di scarico mentre il resto della rosa è stato sottoposto ad una seduta sul campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco. Domani, venerdì, appuntamento pomeridiano in vista della trasferta di domenica (ore 15.00) in casa del Modena.