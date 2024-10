Doppio bagnato al “Mugnaini”, giovedì seduta pomeridiana

Prosegue sotto la pioggia la preparazione della Sampdoria nella settimana di sosta del campionato. Andrea Sottil e staff hanno diviso così la seduta al “Mugnaini” di Bogliasco: mattinata in due gruppi alternatisi tra forza e in palestra ed esercitazioni tecnico-tattiche sul campo superiore; pomeriggio a squadra completa alle prese con attivazione atletica, partitelle e sfide due contro due ad alta intensità. Domani, giovedì, ancora senza i nazionali Bartosz Bereszynski e Nikolas Ioannou, è in agenda una seduta pomeridiana.