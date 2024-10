Rifinitura a Bogliasco, nel pomeriggio partenza per Cesena

Seduta di rifinitura mattutina al “Mugnaini” per la Sampdoria agli ordini di Andrea Sottil e del suo staff tecnico. Dopo aver messo a punto gli ultimi dettagli in vista della trasferta di Cesena in programma domani, domenica (ore 17.15), i blucerchiati sono partiti in pullman alla volta della Romagna, salutati da un nutrito numero di tifosi, saliti al Poggio di Bogliasco per trasmettere il loro sostegno alla squadra.