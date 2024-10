Forza, tecnica e partitelle, giovedì pomeridiano

La Sampdoria prosegue la preparazione in vista della sfida con il Mantova, in programma domenica al “Ferraris” (ore 15.00). Sessione di forza, videoanalisi, attivazione atletica sul campo, esercitazioni tecniche ad alta intensità e torneo di partitelle in spazi ridotti: questo il menù della seduta mattutina diretta da Andrea Sottil e il suo staff. Domani, giovedì, è in agenda un allenamento pomeridiano.