Rifinitura pomeridiana al “Mugnaini” in vista di Samp-Mantova

Rifinitura pomeridiana sotto lo sguardo del presidente Matteo Manfredi per la Sampdoria che al “Mugnaini” si è allenata agli ordini di Andrea Sottil e del suo staff tecnico. Dopo aver messo a punto gli ultimi dettagli in vista della sfida con il Mantova in programma domani, domenica (ore 15.00), i blucerchiati si ritroveranno nel consueto hotel cittadino per il ritiro pre-partita.