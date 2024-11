Ripresa al “Mugnaini”, martedì pomeridiano in chiave-Pisa

Subito in campo. La Sampdoria si è già ritrovata al “Mugnaini” di Bogliasco per un allenamento mattutino. Andrea Sottil e staff tecnico hanno diviso la squadra in due gruppi: scarico per i calciatori maggiormente impiegati con il Brescia, seduta completa a base di attivazione atletica, partitelle in spazi ridotti ad alta intensità alternate a sessioni di allunghi. Domani, martedì, è in programma una seduta pomeridiana.