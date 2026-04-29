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Opta Sports: il match program di Sampdoria-Südtirol

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Opta Sports: il match program di Sampdoria-Südtirol

Opta Sports ci fornisce il match program di Sampdoria-Südtirol, 37.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Scaricalo qui: 2025-26_sampdoria-südtirol_match_program

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