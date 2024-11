Ancora due gruppi a Bogliasco, mercoledì mattutino

Ancora due gruppi per la Sampdoria, alle prese con la preparazione alla trasferta di sabato pomeriggio (ore 15.00) a Pisa. Sotto il sole del “Mugnaini” di Bogliasco, anche per l’odierna seduta pomeridiana, Andrea Sottil e staff hanno mantenuto la distinzione tra i titolari della sfida con il Brescia (palestra e corse sul campo) e il resto dei blucerchiati disponibili (attivazione atletica, torelli e mini-partitelle in spazi ridotti). Domani, mercoledì, allenamento mattutino.