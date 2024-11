Rifinitura pomeridiana al “Mugnaini”, Sampdoria verso Pisa

Rifinitura pomeridiana per la Sampdoria. Dopo sessioni di video-analisi e di attivazione atletica, Andrea Sottil e staff hanno messo a punto sul campo principale del “Mugnaini” di Bogliasco le ultime situazioni tattiche in vista della trasferta di Pisa in programma domani pomeriggio (ore 15.00). Al termine della seduta, i blucerchiati partiranno in pullman verso la Toscana.