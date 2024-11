Blucerchiati subito in campo, due velocità al “Mugnaini”

La Sampdoria si è rimessa immediatamente all’opera. Nonostante la sosta del campionato, i blucerchiati si sono ritrovati già questa mattina al “Mugnaini” per analizzare dapprima in sala video l’ultima sconfitta, quindi per svolgere una seduta a due velocità agli ordini di Andrea Sottil e del suo staff: scarico in palestra per i maggiormente impiegati a Pisa; lavoro sul campo per tutti gli altri blucerchiati disponibili. Da questa sera e per i prossimi giorni, la squadra andrà in ritiro all’AC Hotel.