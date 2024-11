Nazionali: i risultati e le presenze dei blucerchiati

I risultati delle gare che hanno visto impegnati i blucerchiati convocati in nazionale.

Polonia – Bartosz Bereszynski

UEFA Nations League, Lega A – Gruppo 1: Portogallo-Polonia 5-1 (titolare e sostituito al 32′ per infortunio)

UEFA Nations League, Lega A – Gruppo 1: Polonia-Scozia 1-2 (infortunato)

Cipro – Nikolas Ioannou

UEFA Nations League, Lega C – Gruppo 2: Cipro-Lettonia 2-1 (titolare, ammonito al 22′ e sostituito al 46′)

UEFA Nations League, Lega C – Gruppo 2: Romania-Cipro 4-1 (squalificato)

Kosovo Under 21 – Leon Zeqiraj

Amichevole: Macedonia del Nord-Kosovo 1-3 (titolare e sostituito al 75′)

Amichevole: Macedonia del Nord-Kosovo 0-1 (titolare e sostituito al 75′)



Repubblica Democratica del Congo Under 20 – Samuel Ntanda

Stage di preparazione

Kosovo Under 19 – Adam Hasani

Qualificazioni UEFA European Under 19: Kosovo-Austria 0-4 (in panchina)

Qualificazioni UEFA European Under 19: Spagna-Kosovo 3-4 (in panchina)

Qualificazioni UEFA European Under 19: Isole Faroe-Kosovo 0-2 (subentrato al 63′)