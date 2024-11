Due velocità al “Mugnaini”, martedì pomeridiano

Rientrata in tarda serata da Palermo, la Sampdoria si è ritrovata già questa mattina al “Mugnaini” di Bogliasco in vista dell’incontro casalingo con il Catanzaro, in programma sabato al “Ferraris” (ore 15.00). Andrea Sottil e staff hanno diviso la rosa blucerchiata in due gruppi: sessione di scarico per i calciatori maggiormente impiegati al “Barbera” con i rosanero; seduta caratterizzata da attivazione in palestra e sul campo, possessi, esercitazioni tecniche e partitelle su campo ridotto per tutti gli altri disponibili. Domani, martedì, è in agenda un allenamento pomeridiano.