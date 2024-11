Esercitazioni tattiche al “Mugnaini”, mercoledì mattutino

Continua sul campo principale del “Mugnaini” di Bogliasco la preparazione della Sampdoria alla gara casalinga di sabato con il Catanzaro (ore 15.00). Nel pomeriggio i blucerchiati disponibili sono stati sottoposti principalmente ad una serie di esercitazioni e partitelle tattiche; per finire, ma soltanto per i non titolari di Palermo, sfide di partitelle a pressione. Domani, mercoledì, allenamento mattutino.