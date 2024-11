Rifinitura ok al “Mugnaini” in vista di Samp-Catanzaro

Rifinitura sotto il sole per la Sampdoria. Dopo sessioni di video-analisi e di attivazione atletica, Andrea Sottil e staff hanno messo a punto sul campo principale del “Mugnaini” di Bogliasco le ultime situazioni tattiche in vista della sfida con il Catanzaro, in programma domani, sabato, al “Ferraris” (ore 15.00). Dopo il pranzo in comune, i blucerchiati si ritroveranno nel tardo pomeriggio presso il consueto hotel cittadino per il ritiro pre-partita.