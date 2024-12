La Samp riprende al “Mugnaini”, mercoledì doppia seduta

Ripresa pomeridiana per la Sampdoria al “Mugnaini” di Bogliasco, dove i blucerchiati di Andrea Sottil hanno iniziato la preparazione alla trasferta di domenica a Reggio Emilia in casa del Sassuolo (ore 17.15). Attivazione atletica sul campo, serie di corse intermittenti, esercitazioni e partitelle tattiche: questo il programma di giornata per i blucerchiati. Domani, mercoledì, è in agenda una doppia seduta.