Rifinitura al “Mugnaini” in vista di Sassuolo-Sampdoria

Cielo grigio su Bogliasco e la Sampdoria mette a punto gli ultimi dettagli in vista della trasferta di domani pomeriggio in casa del Sassuolo (ore 17.15). Video-analisi, attivazione atletica, esercitazioni tattiche e sviluppo delle palle inattive: questo il programma della vigilia per i blucerchiati che, dopo il pranzo in comune, partiranno in pullman alla volta di Reggio Emilia.