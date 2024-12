Ripresa a Bogliasco: allenamento in due gruppi per i blucerchiati

Ripresa degli allenamenti al “Mugnaini” di Bogliasco per la Sampdoria. Allenamento diretto dal collaboratore tecnico Alessio Aliboni e distinto in due differenti gruppi: scarico e terapie per i maggiormente impiegati a Reggio Emilia; seduta completa – atletica, tecnica e partitelle – per il resto dei blucerchiati disponibili.