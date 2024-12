Tattica e palle inattive al “Mugnaini”, venerdì pomeriggio la rifinitura

Lungo allenamento mattutino a Bogliasco per la Sampdoria che prosegue la preparazione in vista della sfida con lo Spezia, in programma sabato al “Ferraris” (ore 17.15). Sul campo principale del “Mugnaini”, Leonardo Semplici e staff hanno diretto una seduta incentrata principalmente sulla messa a punto degli aspetti tattici e lo sviluppo delle palle inattive. Domani, venerdì, è in programma al pomeriggio la seduta di rifinitura.