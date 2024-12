Ripresa immediata al “Mugnaini” in vista della Coppa Italia

Non c’è tempo per tirare il fiato. La Sampdoria torna subito al lavoro per dedicarsi alla sfida in casa della Roma, valida per gli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa 2024/25. Già domattina, domenica, Leonardo Semplici ritroverà la squadra al “Mugnaini” di Bogliasco per dare avvio agli allenamenti.