Ripresa a due velocità al “Mugnaini”, lunedì pomeridiano

Il calendario non ammette soste. La Sampdoria si è rimessa in moto a Bogliasco per iniziare a preparare la trasferta in casa della Roma, in programma mercoledì (ore 21.00) allo stadio “Olimpico” e valida quale ottavo di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/25. Leonardo Semplici e staff hanno diretto una seduta mattutina a due velocità: sessione di scarico per i calciatori maggiormente impegnati nella sfida casalinga pareggiata con lo Spezia, lavoro completo sul campo per tutti gli altri disponibili. Indisponibili i lungodegenti Bartosz Bereszynski, Alex Ferrari e Simone Romagnoli. Domani, lunedì, è in agenda un allenamento pomeridiano.