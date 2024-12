Due gruppi alla ripresa, venerdì mattutino in chiave-Cremonese

Due gruppi di lavoro per la Sampdoria, rientrata nella notte a Genova dopo la sconfitta subita con la Roma in Coppa Italia e già a Bogliasco per preparare la trasferta di domenica in casa della Cremonese. I blucerchiati maggiormente impegnati all'”Olimpico” hanno svolto una seduta rigenerante secondo le esigenze individuali. Per tutti gli altri disponibili, allenamento sotto la pioggia sul sintetico del “3 Campanili” a base di esercitazioni tecnico-atletiche. Differenziato per Pajtim Kasami e Marco Silvestri; indisponibili Bartosz Bereszynski, Alex Ferrari e Simone Romagnoli. Venerdì è in agenda un allenamento mattutino.