Qui Bogliasco: ripresa in due gruppi, martedì altro mattutino

Non c’è sosta per la Sampdoria, subito al lavoro al “Mugnaini” di Bogliasco in vista della sfida casalinga di Santo Stefano con la Carrarese (ore 20.30). Leonardo Semplici e staff hanno diviso i disponibili in due gruppi: i maggiormente impiegati a Cremona hanno svolto una seduta di scarico; il resto del gruppo ha affrontato in partitella una mista del Settore Giovanile. Bartosz Bereszynski, Alex Ferrari e Simone Romagnoli proseguono i rispettivi percorsi di recupero. Domani, martedì, è in agenda un altro allenamento mattutino.