Ripresa a gruppi in chiave-Pisa, sabato pomeriggio la rifinitura

La Sampdoria non si ferma. A poche ore dal pareggio con la Carrarese, la Sampdoria è tornata ad allenarsi a Bogliasco per preparare la sfida con il Pisa, ultimo impegno dell’anno solare in programma domenica al “Ferraris” (ore 19.30). Sul prato principale del “Mugnaini”, Leonardo Semplici e staff hanno diviso la rosa in due gruppi: lavori di scarico per i calciatori maggiormente impiegati nella gara di Santo Stefano, seduta completa per gli altri disponibili. Riposo precauzionale per Fabio Depaoli; proseguono invece i rispettivi iter di recupero i lungodegenti Bartosz Bereszynski, Alex Ferrari e Simone Romagnoli. Domani, sabato, è in agenda nel pomeriggio la seduta di rifinitura, seguita dal ritiro nel consueto hotel cittadino.