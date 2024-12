Sono ventisei i convocati di Semplici per Sampdoria-Pisa

Rifinitura pomeridiana per la Sampdoria al “Mugnaini” di Bogliasco. Dopo aver messo a punto gli ultimi dettagli in vista della sfida con il Pisa, in programma domani, domenica al “Ferraris” (ore 19.30) e valida quale 20.a giornata della Serie BKT 2024/25, Leonardo Semplici ha reso nota la lista dei 26 convocati. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Ghidotti, Ravaglia, Silvestri, Vismara.

Difensori: Barreca, Giordano, Ioannou, Riccio, Venuti, Veroli, Vulikic.

Centrocampisti: Akinsanmiro, Bellemo, Benedetti, Kasami, Meulensteen, Ricci, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Borini, Coda, La Gumina, Leonardi, Pedrola, Sekulov, Tutino.