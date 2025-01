Epifania sul campo per la Sampdoria, martedì mattutino

Epifania sul campo per la Sampdoria che nel pomeriggio si è ritrovata a Bogliasco per il primo allenamento del 2025 in vista della ripresa del campionato che la vedrà impegnata domenica al “Rigamonti” con il Brescia (ore 19.30). Leonardo Semplici e staff tecnico hanno diretto sul campo superiore del “Mugnaini” una seduta caratterizzata da lavoro aerobico, possessi, circuito tecnico e allunghi. Bartosz Bereszynski, Alex Ferrari e Simone Romagnoli proseguono i rispettivi programmi di recupero. Domani, martedì, è in agenda un allenamento mattutino.