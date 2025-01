Mattutino tecnico-tattico al “Mugnaini”, mercoledì doppio

Allenamento mattutino per la Sampdoria al “Mugnaini” di Bogliasco. Leonardo Semplici e staff tecnico hanno diretto una sessione incentrata su attivazione in palestra, lavori aerobici con e senza palla, esercitazioni tecnico-tattiche, partitella e allunghi. Assente, in permesso, Simone Giordano; proseguono invece i rispettivi iter riabilitativi Bartosz Bereszynski, Alex Ferrari e Simone Romagnoli. Domani, mercoledì, è in agenda una doppia seduta.