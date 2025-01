Doppio intenso al “Mugnaini”, si torna in campo venerdì

Doppia seduta ad alta intensità sul campo superiore del “Mugnaini” per la Sampdoria che prosegue la preparazione alla trasferta di Brescia, in programma domenica al “Rigamonti” (ore 19.30) e valida per la 21.a giornata della Serie BKT 2024/25. Leonardo Semplici e staff hanno diretto un allenamento mattutino caratterizzato da attivazione in palestra e sul campo ed esercitazioni tecnico-tattiche per reparti. Lavori aerobici sul campo e circuito tecnico nel pomeriggio, tranne che per Alessandro Riccio e Ronaldo Vieira, impegnati in sessioni di scarico programmate. Bartosz Bereszynski (anche sul campo), Alex Ferrari e Simone Romagnoli proseguono i rispettivi programmi di recupero. Domani, giovedì, la squadra osserverà un giorno di riposo per riprendere gli allenamenti nella mattinata di venerdì.