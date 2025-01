Prima per Beruatto con i compagni, sabato rifinitura e partenza

Allenamento mattutino a Bogliasco per la Sampdoria in vista della trasferta di Brescia. Leonardo Semplici e il suo staff hanno diretto una seduta caratterizzata da esercitazioni tattiche incentrate sulla fase di costruzione, partite su campo ridotto ad alta intensità, sviluppo delle palle inattive e della fase difensiva sul campo superiore del “Mugnaini”, dove si è unito per la prima volta ai compagni anche Pietro Beruatto. Proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero Bartosz Bereszynski, Alex Ferrari e Simone Romagnoli. Domani, sabato, è prevista la conferenza dell’allenatore, seguita dalla rifinitura e dalla partenza in pullman verso la Lombardia.