Esercitazioni in chiave-Cesena, mercoledì seduta mattutina

Continua sul campo superiore del “Mugnaini” la preparazione della Sampdoria all’anticipo casalingo di venerdì sera (ore 20.30) con il Cesena. Leonardo Semplici e staff hanno sottoposto i blucerchiati ad un allenamento pomeridiano caratterizzato principalmente da esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle. Riposo per Fabio Depaoli (comunque vicino ai compagni) e Gennaro Tutino (ancora febbricitante). Percorsi di recupero per Bartosz Bereszynski, Alex Ferrari e Simone Romagnoli. Domani, mercoledì, seduta mattutina in programma.