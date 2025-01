Tecnico-tattico al “Mugnaini”, giovedì rifinitura e conferenza

Mattutino tecnico-tattico al “Mugnaini” per la Sampdoria che prosegue la preparazione in vista della sfida con il Cesena, in programma venerdì sera (ore 20.30) al “Ferraris”. Dopo una prima fase di attivazione atletica, Leonardo Semplici e staff hanno sotto posto la squadra – alla quale si è riunito anche Fabio Depaoli – ad una serie di esercitazioni tecnico-tattiche.

Programma. Ebenezer Akinsanmiro è uscito anticipatamente a scopo precauzionale per un fastidio ad un piede; differenziato per Leonardo Benedetti, riposo Gennaro Tutino, ancora alle prese con sintomi influenzali. Bartosz Bereszynski, Alex Ferrari e Simone Romagnoli proseguono invece i rispettivi iter riabilitativi. Domani, giovedì, è in programma nel pomeriggio la seduta di rifinitura, preceduta dalla conferenza stampa dell’allenatore.