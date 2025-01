Blucerchiati subito in campo, frattura del malleolo per Tutino

La Sampdoria è tornata subito in campo a Bogliasco per una seduta mattutina. Semplici e staff hanno diviso la squadra in due gruppi: scarico in palestra per i calciatori maggiormente impiegati con il Cesena, mentre gli altri componenti della rosa hanno svolto un allenamento completo a base di lavori aerobici e possessi. Bartosz Bereszynski, Alex Ferrari e Simone Romagnoli proseguono i rispettivi iter riabilitativi.

Frattura. Intanto Gennaro Tutino, infortunatosi nel corso della gara con i bianconeri, è stato sottoposto in mattinata ad accurati esami strumentali presso Casa della Salute. Gli accertamenti eseguiti dallo staff sanitario blucerchiato hanno evidenziato la frattura del malleolo mediale della tibia sinistra. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori indagini al fine di valutare un eventuale intervento chirurgico.

Programma. Domani, domenica, la squadra osserverà una giornata di riposo per riprendere gli allenamenti lunedì pomeriggio per preparare la trasferta di Mantova, in programma sabato (ore 17.15) al “Martelli”.