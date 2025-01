Tattica per la Samp a Bogliasco, venerdì rifinitura e conferenza

La Sampdoria prosegue la preparazione in vista della trasferta di Mantova, in programma sabato (ore 17.15) al “Martelli”. Dopo una prima fase di attivazione atletica i blucerchiati sono stati sottoposti ad una serie di partite tattiche sul sintentico del “3 Campanili” di Bogliasco. Differenziati per Bartosz Bereszynski, Leonardo Benedetti e Nikolas Ioannou; iter riabilitativo per Simone Romagnoli; terapie per Gennaro Tutino. Domani, venerdì, è in programma nel pomeriggio la seduta di rifinitura, preceduta dalla conferenza stampa di Leonardo Semplici.