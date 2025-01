Prima per Perisan al “Mugnaini”, venerdì rifinitura e conferenza

La Sampdoria prosegue la preparazione in vista della sfida con il Cosenza, in programma sabato (ore 15.00) al “Ferraris”. Dopo una prima fase di attivazione in palestra e sul campo i blucerchiati – compresi Giorgio Altare e Fabio Depaoli, in gruppo per la prima parte della seduta – sono stati sottoposti ad una serie di lavori sulle palle inattive, esercitazioni tattiche e partitelle a tema sul prato superiore del “Mugnaini” di Bogliasco. Per la prima volta con i nuovi compagni anche il portiere Samuele Perisan.

Programma. Sessioni differenziate per Ebenezer Akinsanmiro, Leonardo Benedetti, Bartosz Bereszynski, e Melle Meulensteen; iter riabilitativo per Simone Romagnoli; terapie per Simone Ghidotti e Gennaro Tutino. Domani, venerdì, è in programma nel pomeriggio la seduta di rifinitura, preceduta dalla conferenza stampa di Leonardo Semplici.