Sono ventuno i convocati di Semplici per Sampdoria-Cosenza

Al termine della rifinitura pomeridiana, svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Leonardo Semplici ha reso nota la lista dei 21 blucerchiati convocati per Sampdoria-Cosenza, 24.a giornata della Serie BKT 2024/25, in programma domani, sabato, allo stadio “Ferraris” di Genova (ore 15.00). Prima chiamata per Samuele Perisan (maglia numero 13) e per l’ultimo arrivato Giuseppe Sibilli (maglia numero 33). Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Perisan, Scardigno, Vismara.

Difensori: Beruatto, Depaoli, Ferrari, Fisher, Ioannou, Riccio, Veroli, Vulikic.

Centrocampisti: Oudin, Ricci, Sibilli, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Coda, Leonardi, Niang, Pedrola, Sekulov.