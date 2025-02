Partitelle e tattica al “Mugnaini”, giovedì nuovo mattutino

La Sampdoria prosegue a Bogliasco la preparazione alla sfida con il Modena, in programma sabato al “Ferraris” (ore 17.15). Leonardo Semplici e staff hanno diretto una seduta sul campo superiore del “Mugnaini” caratterizzata da attivazione atletica, partitelle a pressione ed esercitazioni tattiche sui movimenti della linea difensiva. Parzialmente in gruppo Melle Meulensteen. Sessioni differenziate per Ebenezer Akinsanmiro, Leonardo Benedetti e Bartosz Bereszynski; iter riabilitativo per Simone Romagnoli; terapie per Simone Ghidotti, Samuele Perisan e Gennaro Tutino. Domani, giovedì, nuovo mattutino.