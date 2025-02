Shooting nuovi acquisti blucerchiati 2025: il backstage

Giornata di shooting in casa Sampdoria. Tra una posa, un sorriso e lo stupore per la maglia più bella del mondo, i nuovi acquisti blucerchiati, arrivati durante l’ultima finestra invernale di calciomercato, hanno preso parte al servizio video-fotografico ufficiale in vista della seconda parte della stagione 2024/25.