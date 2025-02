Tecnico-tattico al “Mugnaini”, venerdì rifinitura e partenza

Mattutino al “Mugnaini” per la Sampdoria che prosegue la preparazione in vista della trasferta di Bolzano con il Südtirol, in programma sabato (ore 15.00) al “Druso”. Dopo una prima fase di attivazione atletica, Leonardo Semplici e staff hanno sottoposto la squadra ad una serie di esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a tema su campo ridotto.

Rifinitura. Lavori differenziati per Giorgio Altare, Leonardo Benedetti e Simone Ghidotti; percorsi di recupero per Samuele Perisan, Simone Romagnoli e Gennaro Tutino. Domani, venerdì, è in agenda al mattino la seduta di rifinitura che sarà seguita dalla conferenza stampa dell’allenatore e, dopo il pranzo, dalla partenza verso il Trentino-Alto Adige.