Verso il Sassuolo: Samp a Bogliasco tra torelli e partitelle

Comincia con una seduta pomeridiana sotto il sole di Bogliasco una nuova settimana di lavoro per la Sampdoria. In vista dell’anticipo casalingo di venerdì con il Sassuolo (ore 20.30) i blucerchiati sono stati sottoposti ad una serie di torelli e partitelle sul prato superiore del “Mugnaini”. Sessione di scarico aggiuntivo sul campo per Pietro Beruatto; terapie per Alessandro Bellemo; differenziati per Leonardo Benedetti e Simone Ghidotti; percorsi di recupero per Samuele Perisan, Simone Romagnoli e Gennaro Tutino. Domani, martedì, appuntamento mattutino.