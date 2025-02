Tecnico-tattico al “Mugnaini”, giovedì rifinitura e conferenza

Mattutino tecnico-tattico al “Mugnaini” per la Sampdoria che prosegue la preparazione in vista della sfida con il Sassuolo, in programma venerdì sera (ore 20.30) al “Ferraris”. Dopo una prima fase di attivazione atletica, Leonardo Semplici e staff hanno sotto posto la squadra – alla quale si sono riuniti Pietro Beruatto, Simone Ghidotti e Ronaldo Vieira – ad una serie di torelli, esercitazioni tecnico-tattiche e simulazione delle palle inattive.

Programma. Sessioni differenziate per Alessandro Bellemo e Leonardo Benedetti; percorsi di recupero per Samuele Perisan, Simone Romagnoli e Gennaro Tutino. Domani, giovedì, è in programma nel pomeriggio la seduta di rifinitura, preceduta dalla conferenza stampa dell’allenatore.