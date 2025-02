Ripresa immediata al “Mugnaini” per i blucerchiati

Archiviata la sfida con il Sassuolo, Leonardo Semplici e staff hanno programmato una ripresa immediata al “Mugnaini” di Bogliasco. Domani, sabato, si tornerà infatti subito in campo al mattino in vista della trasferta di Bari, in programma domenica (ore 17.15).